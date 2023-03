Ein 50-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 14.40 Uhr mit einem BMW auf der Staatsstraße 2260 von Schlüsselfeld in Richtung Geiselwind. Dabei überholte er mit hoher Geschwindigkeit eine Fahrzeugkolonne. Zur gleichen Zeit kam ein Lastkraftwagen entgegen. Dieser musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, berichtete die Polizei. Der BMW-Fahrer konnte gerade noch einscheren, verlor allerdings danach die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den angrenzenden Straßengraben und prallte gegen einen Wasserdurchlass. Anschließend überschlug sich der BMW und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zuvor musste er mit schwerem technischen Gerät durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Geiselwind aus dem stark beschädigten Auto befreit werden. Die Staatsstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den total beschädigten BMW. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.300 Euro.

Die Polizeiinspektion bittet Zeugen des Unfallhergangs, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Lkw, sich unter Tel.: (09321) 1410 zu melden.