Eine Arzthelferin stellte am Freitagmorgen ihr Fahrrad vor ihrer Arbeitsstelle in der Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen ab und verschloss es. Gegen 10.30 Uhr stellte sie laut Polizeibericht fest, dass ihr Rad von dort entwendet wurde. Zusammen mit einer Kollegin machte sie sich auf die Suche nach ihrem Fahrrad und konnte es gegen 12.15 Uhr an der Fahrradbox am Bahnhof auffinden. Dort hatte es der Täter abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Die hinzukommende Streife öffnete das Schloss und konnte das entwendete Fahrrad wieder an die rechtmäßige Eigentümerin übergeben. Das Kettenschloss, das der Täter angebracht hatte, wurde sichergestellt und wird nun laut Polizei auf DNA-Spuren untersucht.

Vorschaubild: © Friso Gentsch, dpa