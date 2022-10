Marktsteft vor 1 Stunde

Über eine Million Euro für die Instandsetzung des historischen Hafens in Marktsteft

Die Sanierung des historischen Hafens in Marktsteft wird mit 1.045.000 Million Euro aus dem Entschädigungsfonds unterstützt. Das gab Kunstminister Markus Blume in Bad Staffelstein bekannt. Ältester Binnenhafen in Bayern – das sei ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, wie es im Presseschreiben heißt.