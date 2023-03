Faszinierender und vielfältiger Lebensraum für Flora und Fauna, Rohstofflieferant, grüne Lunge, Erholungsort für Menschen – all diese Aufgaben erfüllt der Wald. Der Schutz dieses fragilen Ökosystems wird immer bedeutsamer, das Bewusstsein für einen rücksichtsvolleren Umgang mit dem Wald immer sensibler, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach. Auch in bayerischen Wäldern und in Forstkulturen haben der Klimawandel, Stürme, Trockenheit, Hitze und Borkenkäfer schwere Schäden verursacht.

"Waldumbau" lautet das Zauberwort, mit dem der Volkacher Stadtwald geschützt werden soll. Die Raiffeisenbank Mainschleife Steigerwald spendete der Stadt Volkach 17.850 Euro für über 3400 Setzlinge für den Stadtwald, die nach dem Frost fachmännisch in den Waldboden gepflanzt wurden.

Martin Schmiedel von der Raiffeisenbank Mainschleife Steigerwald betonte, "dass das Thema Nachhaltigkeit für uns als regionaler Arbeitgeber sehr wichtig ist". Man engagiere sich mit unterschiedlichen Projekten zum Thema Nachhaltigkeit. Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein freute sich über diese Spende und dankte im Namen der Stadt. Er ließ es sich nicht nehmen zusammen mit Vertretern der Bank, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und dem ALEF Würzburg-Kitzingen die ersten Bäumchen zu setzen.