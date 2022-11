Auf der Suche nach dem Heiligen ihrer Schuhgröße begaben sich die "Jungebliebenen Effeldorfer" beim seit Juli neu etablierten monatlichen Nachmittagstreff der Senioren.

Für die Pfarrei Effeldorf und das Dorf ein Glücksfall, dass sich mit Elisabeth Fleischer, Ingrid Bauernschubert und Erika Feineis Verantwortliche gefunden haben, die als Seniorenteam die Zusammenkünfte organisieren und Abwechslung in den Alltag der in die "Jahre gekommenen" Mitbürger bringen. Eine "Win-Win" Situation für alle: Den agilen Frauen macht es sichtlich Freude, mit selbst gebackenen Kuchen und kreativen Ideen aufzuwarten und Ü59 findet große Resonanz. Man kommt gerne, fühlt sich wohl und genießt das gute Zusammensein. Die beste Medizin in einer tristen Zeit. Mit begleitet von Diakon Lorenz Kleinschnitz, der beim aktuellen Novembertreffen mit einem Schuh in der Hand ein Gebet sprach: "Lieber Gott, wenn ich von den Lebensbeschreibung der großen Heiligen höre, dann könnte ich mutlos werden. Das ist doch alles mehr als eine Nummer zu groß für mich. Wenn ich schon nicht ein großer Heiliger sein kann, dann will ich doch wenigstens ein bisschen der Liebe von Jesus in meine kleine Welt hineintragen. Ich will ein Heiliger werden mit meinem Gesicht und mit meiner Schuhgröße."

Beim populären Gospel "O when the Saints" sangen die Ü59 im Jugendhaus mit Begeisterung: "Dann lass mich auch dabei sein, wenn die Heilgen auferstehen". Zur Freude der Anwesenden gab es als "Giv-a-way" für die Tage der bevorstehenden Woche Kartoffelrezepte nach der Melodie "Auf der schwäbsche Eisebahne" und mit frohem Klang nach einer bekannten Melodie erschallte "Ja ja wir sind Senioren, mit Temp‘rament und Schwung, und werden wir auch älter, im Herzen sind wir jung." "Schön war‘s wieder, im Jugendhaus mit Ü59, macht weiter so."

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)