Es ist wohl der der Traum eines jeden Freizeitsportlers – einmal gegen die großen europäischen Clubs spielen zu können. Elf Spieler der SG Dettelbach-Schwarzach U9 und das Team um Trainer Thomas Schreck zögerten keine Sekunde, als sie die Einladung von Schwarzachs französischer Partnergemeinde La Chapelle-en-Serval erreichte, am diesjährigen internationalen Jugendturnier teilzunehmen. Dort ist die Begeisterung für Fußball ebenso groß wie für die deutsch-französische Freundschaft.

Neben französischen, belgischen und portugiesischen Erst- und Zweitligateams traten auch die Kindermannschaften von Juventus Turin und Arsenal London an. Entsprechend erwartungsvoll und aufgeregt machten sich die jungen Sportler mit ihren Trainern, Eltern, Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt und weiteren Interessierten kurz vor Pfingsten auf die Reise nach Frankreich. Verstärkt wurde eines der beiden Teams von Dettelbach-Schwarzach durch einen Sportler aus La Chapelle als Auswechselspieler.

Bei heißem und sonnigem Wetter zeigten die Jungs über viele Stunden hinweg vollen Einsatz und präsentierten sich dabei durchaus auf Augenhöhe mit den anderen Teams. Zwar erreichten die beiden unterfränkischen Mannschaften wie erwartet nicht die Finalrunde. Jedoch konnte dem französischen Erstligisten Reims ein 1:1 abgetrotzt werden, gegen die Partnergemeinde sprang ein Sieg heraus, und die anderen Begegnungen wurden oftmals nur mit geringen Tordifferenzen verloren. Herausfordernd waren dabei ein ungewohntes Spielsystem sowie das deutlich körperbetonte Spiel der Profimannschaften.

Für ihre starke Leistung wurden die Kinder mit einem Sonderpokal belohnt. Am Tag darauf gab es einen feierlichen Empfang im Rathaus von La Chapelle, bei dem nochmals die Verbundenheit der Gemeinden bestärkt und die Hoffnung auf die Jugend für ein freundschaftliches Zusammenleben in Europa betont wurde. In Schwarzach sind die Weichen dafür gestellt: für nächstes Jahr ist der Gegenbesuch der Französinnen und Franzosen bereits beschlossene Sache.

Von: Katharina Schoell-Pfannes (Betreuerin, SG Dettelbach-Schwarzach)