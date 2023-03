Die Faustballer des TV Segnitz waren und sind deutschlandweit renommiert und fuhren auch im vergangenen Jahr Erfolge auf nationalem und internationalem Parkett ein. Dabei ragte Svenja Schröder heraus, die Nürnbergerin ist mit der Frauen-Nationalmannschaft nicht nur amtierende Europameisterin und Weltmeistern, sondern war auch die entscheidende Spielerin beim Sieg der deutschen Damen bei den World Games, dem höchsten Sportwettbewerb für nichtolympische Sportarten.

Svenja Schröder führte die Damen des TV Segnitz auch zur ersten Bronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft im Feldfaustball, ebenfalle einen Bronze-Platz schafften die Männer 55 im vergangenen Jahr. Die U14-Mädels wurden bayerische Meisterinnen im Feld 2022 und die Männer 60 belegten auf der "Deutschen" Rang sechs. Die Männer steigerten sich im Saisonverlauf und hielten die 2. Bundesliga. Wie Svenja Schröder war auch noch ein Trio der jungen Wilden höchst erfolgreich. Julian Schiffler wurde Europameister mit der U18-Nationalmannschaft, während Fabio Lauck und Johann Schneider die EM-Goldmedaillen mit der U21 errangen. In der Jahreshauptversammlung kam auch ein neuer Boom beim Kinderturnen zur Sprache und auch die Gymnastik- und Volleyball-Stunden sind gut frequentiert.

Mainfest im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg

Der Vorsitzende erinnerte daran, dass das Mainfest auf Beschluss des Fest-Gremiums nach langer Pause im vergangenen Jahr wieder durchgeführt wurde. Es sei ein voller Erfolg gewesen und tat den Kassen der beteiligten Vereine gut. Gut angenommen worden war das Kirchweihessen, wie auch die Maiwanderung nach Gnodstadt. Beim Bremserturnier hatten sich acht Mannschaften beteiligt und gut gelaufen sei auch der Christbaumverkauf. Im Bereich Bau stand die Sanierung der Treppe am Turnhalleneingang an und dank des Sponsorings der Marktstefter Firma Haag und der Eigenleistung von Mitgliedern wurde ein Carport für den Vereinsbus erbaut. Auf Grund der stark gestiegenen Preise hat der Verein die Sanitäranlagen noch nicht in Angriff genommen. Sorgen bereiten den Verantwortlichen die Energiekosten, vor allem beim Duschen und Heizen. Im Ausblick auf dieses Jahr ging Timo Hofmann auf das Freilufttheater des Mainfrankentheaters Würzburg auf dem Sportplatz im Juni, den Sportsonntag, das Kirchweihessen und den Segnitzer Winterzauber ein.

Timo Hofmann dankte allen Helferinnen und Helfern bei sämtlichen Veranstaltungen und für das Verständnis der Mitglieder zu den Energiesparmaßnahmen, "dadurch wirklich viel Energie und damit bares Geld gespart", betonte der Vorsitzende. "Wir müssen als Verein immer schauen, wie wir diese enormen Energie-Mehrkosten tragen können, aktuell klappt es noch", konstatierte der Vorsitzende. Kassier Michael Kempe musste wegen der Investitionen für das vergangene Jahr einen Fehlbetrag von 20.000 Euro ausweisen. Timo Hofmann gab sich optimistisch für ein finanziell besseres Jahr 2023, weil mehr Veranstaltungen möglich sind. Hofmanns Dank galt auch der Gemeinde für die finanzielle Unterstützung.

Der Vorsitzende ehrte gerne 15 Frauen und Männer für langjährige Vereinstreue zwischen 25 und 40 Jahren.

Geehrte: Irma Brenner, Andrea Götz, Uwe Götz, Elke Hirsch, Eberhard Knöchel, Hubert Seidel, Margit Zehnder, Gertraud Kreglinger-Müller (alle 40 Jahre), Werner Hofmann, Hans-Dieter Laschütza, Wolfgang Mathan, Bastian Volkamer, Steffen Zink, Patricia Demel, Martha Rabovsky.