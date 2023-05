Am Muttertag präsentierte sich die Turngemeinde Kitzingen im Rahmen der Feierlichkeiten zum 175-jährigen Jubiläum am Stadtbalkon und auf dem Main. Zunächst konnten die Zuschauer einen Einblick in den Trainingsalltag von Aikidokas bekommen. Aikido ist eine defensive Kampfkunst. Sie ist für jedermann geeignet und der Einstieg ist jederzeit möglich. Im Anschluss begeisterten die Turner mit einer flippigen AirTrack-Show zu Musik aus den 60er Jahren. Es gab Sprünge, Rollen, Flick-Flacks und Salti auf der Matte und in der Luft zu bestaunen. Zum Abschluss präsentierte die Yoga-Gruppe Übungen auf dem Stand-Up-Paddle-Board (SUP). Das Halten von Gleichgewicht und Balance ist dann besonders wichtig, um nicht ins Wasser zu fallen. Ein Dank an alle Mitwirkenden inklusive Wettergott, die diesen Auftritt vor der wunderschönen Kulisse ermöglicht haben.

Von: Chris Wiegand (Geschäftsführerin, Turngemeinde Kitzingen)