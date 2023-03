Im Rahmen ihres 175-jährigen Jubiläums hatte die Turngemeinde Kitzingen Ende März zu einem Ökumenischen Gottesdienst auf die vereinseigene Sportanlage eingeladen. Freudig über ein Wiedersehen mit alten Bekannten der TGK versammelten sich rund 60 Mitglieder jeden Alters, um am Ehrenmal ihrer Verstorbenen zu gedenken. Die musikalische Umrahmung oblag dem Posaunenchor Kitzingen.

Doch kurz bevor Pfarrer Michael Bausenwein für die evangelische Gemeinde und Pastoralreferent Martin Drzizga vom pastoralen katholischen Raum Kitzingen starten wollten, verschwand die Sonne und ein Regenguss vertrieb alle Anwesenden zum überdachten Vereinsheim. Diese spontane sportliche Einlage tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch und so konnte der Gottesdienst mit etwas Verspätung unter dem Dach beginnen. Zum Eingangslied "Lobe den Herren" ließ sich auch gleich die Sonne wieder blicken. Dankbar für die aktive Zeit, für alle sportlichen Leistungen, aber auch für die entstandenen Freundschaften, die gemeinsamen Erlebnisse im und neben dem Sport können wir zu unserem Schöpfer blicken. Der verstorbenen Mitglieder gedachten die Anwesenden mit einem Gebet. Nach den Fürbitten und dem Vater Unser erteilten die Geistlichen den Segen, verbunden mit guten Wünschen für die nächsten 175 Jahre der TGK, gemeinsam.

Im Anschluss an den Gottesdienst versammelten sich alle Anwesenden an der zum Jubiläum gepflanzten Elsbeere. Der 2. Vorsitzende Markus Schmitt erläuterte die Besonderheiten des Baumes, der 300 Jahre alt werden kann und schon früher als Abwehr des Bösen gepflanzt wurde. Sein Holz ist sehr hochwertig und wird auch zum Instrumentenbau verwendet. Besonders geeignet ist er, weil er auch trockene Zeiten überdauern kann und somit den Anforderungen des Klimawandels gut gewachsen ist. All das veranlasste das Orga-Team zur Wahl dieses Baumes, der symbolisch mit Spaten gepflanzt und mit Wasser begossen wurde. MdL Barbara Becker half mit einem guten Schoppen nach, damit die Elsbeere erfolgreich anwachse, der Turngemeinde viele Jahre Schatten spende und Mitglieder wie Gäste erfreue.

Von: Anja Bank (175 Jahre-OrgaTeam, Turngemeinde Kitzingen)