Sportliche Erfolge, Engagement und Verdienste sowie langjährige Mitglieder, einige davon sind 75 Jahre dabei, würdigte die Turngemeinde Kitzingen bei ihrem kurzweiligen Ehrenabend im Dekanatszentrum. Sportler des Jahres ist Johannes Arens; die Tennisdamen zeichnete der Verein als Mannschaft des Jahres aus.

Corona hatte im vergangenen Jahr einen Ehrenabend, der in der Regel alle zwei Jahre stattfindet, nach den Worten der Vorsitzenden Ivonne Schmidt-Sauerbrei nicht erlaubt. In diesem Jahr holte die Turngemeinde Kitzingen (TGK) diesen nun nach. Neben vielen Ehrungen gab es auch Vorführungen der Rhönrad-Gruppe und der Leistungsturner. Krankheitsbedingt war die TGK-Tanzgruppe nur in einem Video zusehen.

Mit Blick in den Saal auf "erfahrene und junge Sportler" wird es Oberbürgermeister Stefan Güntner nicht bange um die Zukunft des Vereins. Sport öffne im Leben so manche Tür, warb er. Mehr Leute zu werben, die Sport treiben, lautet auch das gemeinsame Ziel der Landtagsabgeordneten Barbara Becker und von Kurt Semmler vom TGK-Vorstand.

Breitensport steht im Mittelpunkt

Breitensport stehe im Mittelpunkt des Vereinslebens, sagte Ivonne Schmidt-Sauerbrei. In den einzelnen Sparten holten Sportler aber immer wieder Bestleistungen. Als Sportler des Jahres zeichnete der Verein Johannes Arens mit dem Franz-Schedel-Gedächtnis-Pokal aus. Da er seinen Lebensmittelpunkt in London hat, konnte er die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen. In der Laudatio würdigte Georg Will vom Laufteam die sportlichen Erfolge von Arens. Will ging dabei auf die Marathonläufe und die Teilnahme an den Weltmeisterschaften über die Strecke von 100 Kilometern ein. Letztere bewältigte Arens mit neuer Bestzeit von 6:54:46 Stunden, was ein Durchschnittstempo für einen Kilometer von 4:09 Minuten bedeutete. Er war damit drittbester Deutscher.

Mannschaft des Jahres wurde die erste Damen-Tennismannschaft. Sie erhielt den Hans-Söhnlein-Pokal. Die Mannschaft erhielt die Auszeichnung für ihren letztjährigen Aufstieg in die Landesliga. Manfred Paul von der Tennisabteilung würdigte die Leistung der Damen, die aus der eigenen Jugend kämen.

Für herausragende Leistungen in der Leichtathletik ging der Christa-Baum-Wanderpokal an Florian Düll. Als beste Nachwuchssportler in der Leichtathletik erhielt die 3 x 800 Meter-Staffel der U12 den Leo-Schütz-Wanderpokal.

Die Ehrennadel in Gold gab es für Dietlind Weise und Christine Henneberger. In Silber erhielt sie Andreas Lapp.

Hannah Voll würdigte Dietlind Weise als "außerordentlich engagierte Schwimmtrainerin". "Man muss schwimmverrückt sein, wenn man um 5.30 Uhr mit Badekappe auf dem Kopf im Auto sitzt, um sich im Bad die beste Schwimmbahn zu sichern. Das ist Begeisterung für den Schwimmsport, die seinesgleichen sucht", dankte Voll.

Engagierte Aktive in der TGK geehrt

Die Namen Henneberger und Lapp seien eng mit der Leichtathletikabteilung verbunden und ohne sie würde die Leichtathletikabteilung heute nicht da stehen, wo sie steht, sagte Ivonne Schmidt-Sauerbrei. Henneberger engagiere sich seit gut 30 Jahren als Trainerin und Jugendwartin in der Leichtathletikabteilung. Inzwischen betreue sie auch die Seniorengruppe 75 plus. Ohne Andreas Lapp gäbe es viele der attraktiven Wettkampfveranstaltungen im Sickergrundstadion nicht. Er sei es gewesen, der die Sanierung der Stabhochsprunganlage und den Bau der Hammerwurfanlage vorangetrieben habe.

Neben den Ehrungen gab es auch für die vielen Übungsleiter und Helfer ein Präsent. Im nächsten Jahr feiert die TGK ihr 175-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen für das Jubiläum dazu laufen bereits seit einiger Zeit.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften

Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder der TGK: 75 Jahre: Ludwig Kern (Leichtathlet, Handballer), Gunter Kittel (Leichtathlet, Radsport), Alfons Henke (Turner, Handballer), Erich Seifert (seit 1960 als ehrenamtlicher Übungsleiter und Turnwart aktiv, Ehrenmitglied), Walter Vogt (langjähriger Kassenwart der Turnabteilung); 70 Jahre: Anton Baum (Ehrenvorsitzender, Leichtathlet – Bayerischer Meister 100 und 200 Meter, Mitglied des 175-Jahre-Orgateams), Christa Baum (Leichtathletin – Deutsche Jugendmeisterin und Juniorenmeisterin im Hochsprung, Abteilungsleiterin), Lotte Kern (Leichtathletik und Tennis); 65 Jahre: Ingrid Rothmeier, Helga Plömpel; 60 Jahre: Fritz Seigner; 50 Jahre: Sigrid Bartholomäus, Christine Henneberger, Barbara Kolb, Gertraud Segerer-Milde, Armin Seifert und Hannelore Senft.

40 Jahre: Anneliese Körner, Roswitha Klein, Erika Möhres-Moser, Ingrid Martin, Tanja Preun, Günther Körber, Annette Barton, Markus Hipskind, Alwin Helbig, Brigitte Endres-Paul, Manfred Paul, Georg Kränzler, Renate Mayr, Jochen Köhl und Michael Weydt.

25 Jahre: Susanne Bold, Lena Bühringer , Eileen Duckerschein, Nicholas Fischels, Christina Gotthold, Norbert Graber, Thomas Gschwandtner, Katharina Hampe, Uwe Hardt, Dieter Heine, Peter Helemann, Stephanie Hereth, Jessica Hestermann, Heinz Hiltner, Jakob Kamm, Cara Kaufold, Karl-Peter Kohlhaupt, Franziska Kolb, Benedict Marquart, Frederic Marquart, Bernhard Michels, Karin Neeser, Gabriele Neubert, Marion Neubert, Margarete Rheindorf, Louisa Robert, Stephanie Rügamer, Thilo Sammetinger, Jutta Sarömba, Erwin Schäfer-Hauer, Michael Scheder, Waltraud Scheder, Dominik Schneller, Manfred Seubert, Mia Stinn, Cornelia Stürmer, Nicolas Trinklein, Susanne Tulbendian, Hans Waldmann, Camilla Weißer, Matthias Weißer, Brigitte Weißer, Viktor Wochele und Bernhard Ziegler.