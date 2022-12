Wenn geheizt wird, dann soll die Wärme auch dort bleiben, wo wir sie haben wollen. Deshalb ist es wichtig, konsequent die Türen zu den Räumen zu schließen, die nicht beheizt werden – zum Beispiel Treppenhäuser, Flure oder Kellerabgänge, schreibt das AELF Würzburg/Kitzingen in seinem Energiespar-Tipp. Das Umweltbundesamt rät zu Temperaturrichtwerten von 21 Grad Celsius in Wohnräumen, 18 Grad Celsius in der Küche und etwa 17 Grad Celsius im Schlafzimmer. In anderen Räumen darf es auch kühler sein.

Nachts die Rollos schließen

Wenn die Türen konsequent geschlossen werden, können so rund fünf Prozent an Heizkosten gespart werden. Auch über geschlossene Fenster kann viel Wärme entweichen – selbst bei gut isoliertem Doppel- oder Dreifach-Glas. Dann ist es im Winter sinnvoll, nachts die Rollos oder Fensterläden zu schließen, um nicht unnötig Wärme in den Nachthimmel verfliegen zu lassen. Auch moderne Thermovorhänge können dabei helfen. Zugige Fenster sollten natürlich umgehend abgedichtet werden. Sowohl für undichte Fenster als auch für Türspalten am Boden gibt es mittlerweile einfache Klebe-Lösungen im Baumarkt.

Auch beim Lüften kann man Heizkosten sparen, wenn man es richtig macht. Lieber zweimal täglich fünf Minuten ganz auf, statt dauerhaft auf Kipp. Beim Lüften sollten dann auch die Türen geschlossen sein, denn bei offenen Türen entweicht die Luftfeuchtigkeit, die wir eigentlich loswerden wollen, sonst einfach in einen anderen Raum.

Jede Woche geben die Studierenden und Lehrkräfte der Fachschulen für Ernährung und Haushaltsführung in Kitzingen und Würzburg Tipps zum Energie sparen.