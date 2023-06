Die Jahreshauptversammlung des TSV Buchbrunn stand ganz im Zeichen von Berichten und Neuwahlen, die Änderungen in der Vereinsleitung brachten. Vorsitzender bleibt Hannes Kristmann mit den Stellvertretern Dietmar Riedel und Stefan Schmidt.

Zunächst hatte Kristmann von einem bewegten Jahr berichtet, das streckenweise noch unter erschwerten Bedingungen ablief. Erst Mitte des Jahres habe nach Wegfall von Masken- und Abstandspflicht wieder normaler Betrieb begonnen, so dass wenigst das Weinfest stattfinden und das 75. Vereinsjubiläum gefeiert werden konnte.

Schatzmeister Maximilian Hartmann schloss das Sportjahr dank des Weinfestes mit einem guten Überschuss ab und konnte geordnete Finanzen übergeben, obwohl für die Sporthalle Sportgeräte angeschafft wurden. Der 503 Mitglieder starke TSV steht schuldenfrei auf soliden Füßen.

Aus dem allgemeinen Sportbetrieb berichtete Diana Schmidt, dass der TSV auf sein vielfältiges Angebot stolz sein könne. Da das von Birgit Friederich betreute Eltern-Kind-Turnen nicht in allen Vereinen angeboten wird, hat es sich für den TSV als Magnet mit vielen Beteiligten erwiesen.

Weniger gut lief es in der Fußballabteilung, aus der Dietmar Riedel berichtete. Die erste Mannschaft habe zwar den Aufstieg geschafft, sei nur eine Saison später aber wieder abgestiegen. Nach Spielabsagen wegen Spielermangels werde nur noch eine Mannschaft gemeldet. Besser sehe es bei den Junioren aus, wo im Zusammenwirken mit umliegenden Vereinen zehn Altersklassen gestellt werden können.

Besser lief es für die Tischtennisabteilung. Im Bericht von Horst Schmillen wurde deutlich, dass die Saison ohne Einschränkungen begann. Neu sei, dass eine Mannschaft nur noch vier Spieler stark sei und die zweite Buchbrunner Mannschaft souverän Meister wurde. Die erste Mannschaft schaffte den Klassenerhalt. Aktuell stehen zwölf Spieler für zwei Vierermannschaften zur Verfügung.

In einem launigen Beiträge erzählte Lorenz Weidenbach vom Männerballett mit 14 tanzbegeisterten Herren und Martina Penka überreichte die erzielten neun Sportabzeichen, sechs in der Gold- und drei in der Silberversion.

Wahlergebnis

Vorsitzender: Hannes Kristmann, Stellvertreter: Dietmar Riedel, Stefan Schmidt;

Kassier: Steffen Mannsbart;

Schriftführung: Selina Taub;

Beiräte: Dieter Deppisch, Michael Friederich, Christian Oppel, Felix Riedel, Markus Saur;

Abteilungsleiter Fußball: Norbert Dappert, Allgemeinsport: Diana Schmidt, Kinderturnen: Birgit Friederich, Tischtennis Detlev Bachmann

Kassenprüfer: Lorenz Weidenbach, Horst Schmillen, Birgit Friederich.