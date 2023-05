Bei einem Bezahlvorgang in einem Kitzinger Optikergeschäft hat am Donnerstagmittag eine unbekannte Frau 160 Euro Bargeld erbeutet. Laut Polizeibericht gab die Frau an, Pflegeprodukte kaufen und mit einem 200-Euro-Schein zahlen zu wollen. Es kam dann zu Diskussionen über das Wechselgeld. So forderte die Frau unter anderem ein 50-Euro-Schein und versuchte, in die Kasse zu greifen, was allerdings misslang. Durch geschickte Ablenkungsmanöver gelang es der Trickdiebin offensichtlich doch, das Bargeld aus der Kasse zu entwenden. Dies fiel allerdings erst nach Überprüfung des Kassenbestands auf, nachdem die Täterin das Geschäft bereits verlassen hatte.

Die Frau war circa 170 Zentimeter groß, etwa 25 Jahre alt, schlank und sprach gebrochenes Deutsch. Sie hatte schulterlange Haare, die mit einem auffälligen Zopfgummi mit Kugeln zum Pferdschwanz gebunden waren, trug blaue Jeans, eine blaue Jeansjacke und eine FFP2-Maske.

Hinweise an Tel.: (09321) 1410.