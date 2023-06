Beim Bezahlen in einem Getränkemarkt in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen hat am Donnerstagmittag ein unbekannter Mann 150 Euro Bargeld erbeutet. Laut Polizeibericht bat der Unbekannte die Kassiererin, fünf 100-Euro-Scheine in 50-Euro-Scheine zu wechseln. Nach dem Wechselvorgang wollte der Mann dann statt der erhaltenen 50-Euro-Scheine doch lieber 10- und 20-Euro-Banknoten, was wegen des fehlenden Wechselgeldes nicht möglich war. Letztlich einigte man sich auf die Rückgabe der ursprünglich zu wechselnden 100-Euro-Scheine. Nachdem der Täter den Markt verlassen hatte, zählte die Kassiererin sicherheitshalber das Geld nach und stellte einen Fehlbestand von 150 Euro in der Kasse fest.

Der Mann war etwa 170 Zentimeter groß, kräftig und sprach Deutsch mit Akzent. Er hatte kurze Haare und ein ungepflegtes Erscheinungsbild.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.