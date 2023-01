In seiner turnusgemäßen Generalversammlung wurden verdiente Mitglieder geehrt. Nach vier Jahrzehnten als Kassier des Vereins stand Roland Schmalz nun nicht mehr zur Verfügung. Auch der 2. Vorsitzende Reinhard Fröhlich gab sein Amt in jüngere Hände ab. Mario Hofmann kandidierte nicht mehr als 1. Vorsitzender und auch Claudia Djuren schied aus dem Vorstand aus. In einer Diskussionsrunde ließ die neue Vorsitzende die vielen Jahre nochmals aufleben. Besonders schöne Ereignisse wurden hervorgehoben. Mit Präsenten und dem Ehrenzeichen des Vereins, einer goldenen Traube mit Rubin wurden die Ausscheidenden geehrt.

Von: Doris Paul (1. Vorsitzende, Weinbauverein Wiesenbronn)