Beim SV Sickershausen ist immer was los. Die Fußballer stecken gerade mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison, die zwei neuen Kinder-Tanzgruppen sprühen vor Begeisterung und in Sachen Gymnastik kennen auch die Damen des Orts keine Pausen. Einzig fürs Kinderturnen sucht der Verein aktuell händeringend einen neuen Übungsleiter bzw. eine neue Übungsleiterin. Interessenten dürfen sich gerne bei Hans Rahmann melden: Tel.: (0174) 2113161, Hans.Rahmann@gmx.de.

Ein aktives Vereinsleben setzt aktive Mitglieder voraus. Erst kürzlich bedankte sich der Verein deshalb für deren Treue. Vorsitzender Uwe Köhler und Geschäftsführer Roland Friedel verteilten zahlreiche Urkunden. 70 Jahre Mitgliedschaft: Josef Günther und Herbert Köhler; 60 Jahre: Hans Büttner, Karl Köhler und Manfred Wagner; 50 Jahre: Rainer Endreß; 40 Jahre: Florian Beer und Michael Hartmann; 30 Jahre: Lukas Dürr, Petra Fink, Michael Herbig, Matthias Uhl und Sabrina Wagner; 25 Jahre: Elli Büttner, Daniela Heinkel, Julian Köhler, Ludwig Lenhart jun., Monja Lenhart, Fiona Nuss, Uwe Schlegelmilch, Katrin Steinberger, Hiltrud Stocker und Daniel Uhl.

Von: Nina Grötsch (Schriftführerin, SV Sickershausen)