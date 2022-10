Stadtschwarzach vor 1 Stunde

Traumroute mit "E" und der "Generation Plus"

"Auch 2022 soll im Rahmen der Seniorenwochen des Landkreises was bei uns im Schwarzacher Becken laufen", so die Intention von "Generation plus" mit ihren verschiedenen Aktionen. So auch wieder eine Radtour, (mit "E"- Elektro-Unterstützung), denn über 40 Kilometer lang war die Traumroute. So manchen mögen die Wetteraussichten abgehalten haben, so mancher mag zuerst skeptisch gewesen sein. Zuweilen begleitete Sonnenschein die Gruppe über die Strecke Dettelbach, Neusetz, Seligenstadt, Prosselsheim, Untereisenheim. Grüne Flure und Herbstzeitstimmung und Weinberge das "Give a Way" für die Mühen. Mit der Fähre wurde dann übergesetzt und entlang des Mains, "Maria im Weingarten" und die Vogelsburg als Panorama erreichte die Gruppe Volkach. Nach einem Zwischenstopp ging es dann über Gerlachshausen zurück nach Schwarzach. Und dann durfte der Regen beginnen. "So eine schöne Route, diese wunderbare Landschaft hätte ich mir nie vorgestellt, und das alles so nah bei uns," so einer der Teilnehmer. Geplant und organisiert worden war die gelungene Aktion von Gabriele Mergentaler und Luitgard Kleinschnitz.