Trauer um Udo Laxa aus Rüdenhausen

Udo Laxa aus Rüdenhausen ist am 17. Oktober im Alter von 88 Jahren gestorben. 1934 wurde er im oberschlesischen Beuthen geboren. Nach seiner Gärtnerlehre in Zeitz führte ihn eine lange Odyssee durch insgesamt fünfzehn Gärtnereibetriebe von Magdeburg über Leipzig nach Dresden, Fulda, Neu-Isenburg, Wiesbaden und Frankfurt. Auch in die Schweiz hat es den wissbegierigen Gärtner verschlagen: in Kreuzlingen und Wädenswill-Zürich konnte er seine Kenntnisse erweitern.