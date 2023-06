Transformers Fans können Optimus Prime, den Anführer der Autobots, in Geiselwind live erleben: Zum Kinostart von "Transformers: Aufstieg der Bestien" tourt der legendäre Transformers Optimus Prime-Truck durch Deutschland und die Schweiz und macht am 24. und 25. Juni Station im Freizeit-Land in Geiselwind. Dies geht aus einer Ankündigung der Firma Hasbro hervor.

Rund um den über 16 Meter langen Truck kann man mit Original-Transformers Gokart-Rennen fahren, ein Selfie mit Optimus Prime machen, imposante Roboter bestaunen und sich nach einem Dreh am Glücksrad auf attraktive Gewinne freuen, heißt es abschließend.