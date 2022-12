Weithin sichtbar war der Kran, der am Dienstagvormittag auf der Nordtangente aufgebaut worden war. Was die wenigsten Bürger mitbekamen, war die Fracht, die er am „Haken“ hatte: Zwei Trafostationen, mit deren Hilfe das Staatsarchiv auf dem Deuster-Gelände künftig mit Strom versorgt werden soll, so die Pressemitteilung aus dem Rathaus. Aus Kösching in Oberbayern waren die etwa garagengroßen Stationen mit ihren 32 beziehungsweise 37 Tonnen Gewicht in den frühen Morgenstunden nach Kitzingen gefahren worden. Am frühen Nachmittag waren beide Stationen auf den vorbereiteten Platz gehievt worden – und die Teilsperrung der Nordtangente konnte wieder aufgehoben werden.