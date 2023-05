Digitale Medien und Informationstechnologie durchdringen den Alltag der Menschen. Verschiedene Endgeräte, das World Wide Web, die notwendige Infrastruktur vom Rechenzentrum für die Datenverarbeitung bis zu dessen Klimatisierung, hinter all der Technik steht ein enormer Energiebedarf. So heißt es in einem Presseschreiben der Volkshochschule (Vhs) Kitzingen, der auch die folgenden Informationen entnommen sind.

Social Media, Videostreaming oder Google-Suchanfragen – im Vortrag von Vhs und Landratsamt Kitzingen am Dienstag, 9. Mai, um 19 Uhr in der Alten Synagoge können sich die Teilnehmenden den Energieverbrauch der Digitalisierung bewusst machen. Darüber hinaus geht der Dipl.-Physiker Daniel Gerstenlauer darauf ein, wie es aus ökologischer Sicht um die Vor- und Nachteile der Digitalisierung steht. Denn der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik verspricht zahlreiche Möglichkeiten, Energie effizienter zu nutzen. Die Besucherinnen und Besucher erfahren, wie man mit Hilfe digitaler Technologien zum Klima- und Ressourcenschutz beitragen kann und was die Folgen davon sind. Der Eintritt zur Veranstaltungsreihe „Energiewende und Klimaschutz im Kitzinger Land“ ist frei.