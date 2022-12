"Jungweinverkostungen sind keine Arbeit mehr, sondern nur noch ein Vergnügen", sagte Hermann Mengler, Leiter der Kellereifachberatung beim Bezirk Unterfranken. Er führte am Donnerstagabend durch die Jungweinprobe in Sommerach und erinnerte mit einem Augenzwinkern an die Zeiten, als noch jedes "Beerle" eingesammelt wurde und die Proben aufgrund sehr hoher Säurewerte der Weine sehr anstrengend für die Verkoster waren. 1987 gab es die erste Jungweinprobe in der Winzergemeinde. Seit knapp 30 Jahren führt Hermann Mengler nun durch die Verkostungen. Kein Wunder also, dass er sich in Sommerach schon wie daheim fühle.

22 Weine, bereitgestellt durch den Weinbau- und Tourismusverein Sommerach, standen zur anonymen Verkostung an. Auch zahlreiche Winzerinnen und Winzer waren zu der Veranstaltung gekommen. Mengler beschrieb die Weine des Jahrgangs 2022 als laute Weine mit ganz viel Aroma, leichtfüßige und spritzige Weine, aber auch zerbrechliche Weine, da die Gerbstoffnote in diesem Jahr stark war. "Die extreme Trockenheit und starke Sonneneinstrahlung machen sich deutlich bemerkbar. Thema Nummer eins für die Winzer in diesem Jahr ist das Thema Gerbstoffe", so Mengler. "Der Rebstock reagiert bei viel Sonne mit Gerbstoffeinlagerungen, das zu rauchigen, speckigen Tönen führen kann."

Insgesamt zeigten sich die Verkoster sehr zufrieden mit dem Jahrgang 2022. Sehr gesunde und optimal gereifte Trauben liefern die besten Voraussetzungen für elegante und Rebsorten typische Weine. "Die Konsumenten dürfen sich auf gute Weißweine und sehr gute Rotweine freuen", resümierte Mengler.