Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause konnte dieses Jahr die Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik, Bezirk Unterfranken e. V. endlich wieder zur traditionellen Trachten- und Musikantenwallfahrt zu "Maria im Weingarten" auf den Volkacher Kirchberg einladen.

Bei herrlichem Herbstwetter mit strahlendem Sonnenschein fanden sich - passend zum Rosenkranzmonat Oktober - zahlreiche aktive Musikanten und Gäste zum gemeinsamen Musizieren, Singen und Beten zu Ehren der Gottesmutter ein. Wie bereits in den vergangenen Jahren beteiligte sich auch in diesem Jahr der Trachtenverband Unterfranken e. V. und es wurde ein bunter Zug aus Musikanten, Trachtlern mit Fahnenabordnungen und Besuchern aus nah und fern durch die herbstlich gefärbten Weinberge. Das Einzugsgebiet der Teilnehmer erstreckt sich zwischenzeitlich vom Spessart über die Rhön bis in den Bamberger Raum.

Als Sprecherinnen fungierten Gertrud Pfister aus Schnackenwerth und Veronika Klose aus Greßthal (Vorsitzende der ARGE Mundart Theater Franken). Das Mariensingen in der Wallfahrtskirche wurde gestaltet von den Vasbler Krammetsvögeln (Ltg. Anton Böhm) und den Waigolshäuser Zwiggerli (Ltg. Rainer Schuler). Auch das Publikum wurde durch gemeinsame Lieder aktiv ins Programm mit einbezogen, das durch stimmige Textbeiträge von Gertrud Pfister und Gebete in fränkischer Mundart von Veronika Klose bereichert wurde. So erfuhren die Besucher auch Details über den spektakulären Raub von Riemenschneiders Rosenkranz-Madonna, der genau vor 60 Jahren stattfand.

Nach dem gemeinsamen Rückweg zum Parkplatz und dem "Frankenlied" als Abschluss, nahmen viele Gäste gerne die Einladung zum gemütlichen Beisammensein im Volkacher Pfarrheim an.

Von: Inka Pfister (1. Vorsitzende, Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik, Bezirk Unterfranken e. V.)