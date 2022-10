Schwarzach vor 1 Stunde

Totholzreicher Garten in Schwarzach ausgezeichnet

Auch in Schwarzach am Main schmückt jetzt die Auszeichnung "Vogelfreundlicher Garten" ein Grundstück. Die stolze Gartenbesitzerin Margit Heller nahm die Plakette nach eingehender Prüfung des Gartens durch das Bewertungsteam von der LBV-Kreisgruppe Kitzingen, Heinrich Wilhelm und Klaus Sanzenbacher, entgegen. Die beiden Gutachter sind im Auftrag des Gemeinschaftsprojektes "Vogelfreundlicher Garten" vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) und dem Bayerischen Artenschutzzentrums des Landesamtes für Umwelt im Landkreis unterwegs. Besonders angetan war das Bewerterteam von der Strukturvielfalt des Gartens mit viel Totholz, Trockenmauern und älteren Gehölzen, also vielen Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten für allerlei Tiere. "Derzeit plane und baue ich noch mit meinem Mann ein Sandbeet für trockenheitsliebende Stauden. Aber das Ganze machen wir ohne Eile, denn der Garten darf einen nicht tyrannisieren", so Margit Heller. "Leider ist aufgrund der Trockenheit kaum etwas von der normalerweise zu diesem Zeitpunkt noch zu erwartenden Blütenpracht zu sehen", bedauerte Heinrich Wilhelm. "Wir werden aber auch im nächsten Frühjahr noch weiter Gärten inspizieren, es können sich also noch weitere GartenbesitzerInnen unter dem Link https://www.lbv.de/mitmachen/fuer-einsteiger/projekt-vogelfreundlicher-garten/ anmelden", so Klaus Sanzenbacher.