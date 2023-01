Traditionell zum Festtag des heiligen Sebastian ermittelte die Schützengesellschaft Sulzfeld e.V. von 1960 beim Königsschießen 2023 einen neuen Schützenkönig. Nach 2016 konnte endlich wieder einmal ein Königsschießen im eigenen Schützenhaus in Sulzfeld am Main stattfinden. Der bei der Mitgliederversammlung am 12. Mai neu in das Amt des 2. Schützenmeisters gewählte Timothy Cotton, gab den besten Schuss auf die Königsscheibe ab und wurde deshalb zum Schützenkönig 2023 proklamiert. Der Majestät Timothy Cotton stehen die Schützenbrüder Pietro Ferro und Willi Schenkel als Ritter zur Seite. Die fünf besten Schützen um die Preise beim Königsschießen waren 2023 Martin Wittel (32 Teiler), Monika Wittel (40 Teiler), Rainer Hornig (58 Teiler), Elke Böhm (67 Teiler) und Willi Schenkel (70 Teiler).

Von: Ulla Töper (Pressewart, Schützengesellschaft Sulzfeld e.V. von 1960)