In der Woche vor den Osterferien staunten die Schülerinnen der Mädchenrealschule Volkach nicht schlecht über einen kleinen Besucher. Frau Dr. Angela Hauck brachte eine Fledermaus – ein seltenes Braunes Langohr – mit in die Schule. Das Tierchen hatte sich in einem Schweinfurter Wohnzimmer verflogen und wurde dann vom Tierschutz in Pflege genommen. Die männliche Fledermaus wird auf circa zwei Jahre geschätzt und muss vor seiner Auswilderung erst wieder aufgepäppelt werden. So hatten die Mädchen die einmalige Gelegenheit, dieses unter Naturschutz stehende Wesen ganz aus der Nähe zu begutachten. Mucksmäuschenstill beobachteten die Schülerinnen das kleine Geschöpf und hätten es nur zu gerne als Haustier behalten.

Von: Klara Adams (Konrektorin, Mädchenrealschule Volkach)