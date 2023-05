So wie Ozzy auf dem Foto schaut, scheint er zu fragen: „Und was unternehmen wir jetzt?“ Der Zweijährige sucht Menschen, die sportlich und liebevoll sind und auch Kraft mitbringen. Sie sollten Spaß daran haben, den temperamentvollen, jungen Hund geistig und körperlich auszulasten sowie viel mit ihm zu schmusen. Es dauert einen Moment, bis Ozzy sich traut, zu fremden Menschen zu gehen, dann ist er aber sehr sehr verschmust und lieb. Ein Haus mit gut eingezäuntem Garten sollte in seinem neuem Zuhause vorhanden sein. Infos im Tierheim Kitzingen unter Tel.: (09321) 5063.