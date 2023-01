Der einjährige Lio ist ein ganz lieber Hund, ein Rohdiamant, der bereit ist, in einem liebevollen und sportlichen Zuhause Regeln und Kommandos zu lernen – gerne mit Hilfe einer guten Hundeschule. Er ist verträglich mit Artgenossen, sehr verschmust und lebhaft. Ein eingezäuntes Grundstück muss in Lios neuem Zuhause vorhanden sein. Weitere Informationen gibt es beim Kitzinger Tierheim, Tel.: (09321) 5063, wie dieses in einer Pressemitteilung schreibt.