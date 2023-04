Von der Sonne geblendet: Autofahrerin fährt Fußgängerin an

Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin fuhr gegen 8 Uhr auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen. Aufgrund der tiefstehenden Morgensonne übersah sie eine 61-jährige Fußgängerin, die über den Parkplatz lief und erfasste diese. Die Fußgängerin stürzte und brach sich dabei ihr Sprunggelenk.

Lastwagen fährt gegen Straßenlaterne und flüchtet

Ein Lastwagen blieb beim Rangieren in der Straße Am Bimbach in Etwashausen um 9 Uhr an einer Straßenlaterne und an einem Toilettenhäuschen hängen. Die Straßenlaterne wurde dabei aus der Verankerung gerissen. Der Fahrer, der den Zusammenstoß offensichtlich bemerkt hatte, entfernte sich zügig vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtet den Vorfall und teilte ihn der Polizei mit. Er konnte jedoch kein Kennzeichen am Tatfahrzeug ablesen. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll sich um einen Lkw mit festem Aufbau ohne Aufschrift handeln.

Sattelzug streift Kleintransporter: Spiegel wurde abgerissen

Im Vorbeifahren streift der 51-jährige Fahrer eines Sattelzuges mit dem Auflieger, um 19.50 Uhr, den Kleintransporter eines 63-jährigen Mannes, der sich an der Ampelanlage auf der B286 zum Linksabbiegen nach Wiesentheid eingeordnet hatte. Der Spiegel des Kleintransporters wurde abgerissen. Der Unfallverursacher wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt.

Rechts vor links missachtet: Auto stößt mit Abschleppfahrzeug zusammen

An der Kreuzung Konrad-Triltsch-Straße/Weingartenstraße in Dettelbach übersah eine 49-jährige Autofahrerin um 11.40 Uhr einen von rechts kommenden Abschleppwagen, der von einem 50-jährigen Mann gesteuert wurde. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Autofahrer weicht aus und streift die Außenleitplanke

Um 17.55 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Audi auf der B286 in Prichsenstadt von Wiesentheid in Richtung Gerolzhofen. Ihm kam dabei ein Fahrzeug aus Richtung Gerolzhofen kommend auf seinem Fahrstreifen entgegen, sodass er gezwungen war nach rechts auszuweichen. Dabei streifte er mit seinem Wagen die Außenleitplanke. Der Entgegenkommende fuhr unvermindert weiter. Der Audi und die Leitplanke wurden beschädigt.

Beim Hundeverein: Kennzeichen von Mercedes C-Klasse in Kitzingen gestohlen

In der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, wurde die beiden Kennzeichen KT-RL26 von einer schwarzen Mercedes C-Klasse entwendet. Das Fahrzeug stand während dieser Zeit auf dem Parkplatz des Hundevereins an der Staatsstraße von Kitzingen nach Hohenfeld.

Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen unter der Tel.: (09321) 1410 entgegen.