In Tiefenstockheim ist in der Kirchenburg eine Fläche durch Ehrenamtliche gestaltet worden, lobte Bürgermeisterin Ruth Albrecht in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates. Eine Förderung gibt es durch das Regionalbudget. In Wässerndorf wird derzeit ebenfalls durch solch ein Engagement ein barrierefreier Zugang zur Alten Schule geschaffen. Gebaut wird eine Rampe.

Rückblickend auf die Bürgerversammlung meinte Albrecht, dass sie "zu ruhig" verlaufen sei. Denn die Anrufe, die sie bekomme, hätten anderes vermuten lassen. Auch der Besuch sei eher dürftig gewesen. Doch von keiner Seite habe sie gehört, dass es daran gelegen habe, dass es nur eine Bürgerversammlung in Seinsheim gegeben habe.

Vertausche Schilder als Gag in der Nacht zum 1. Mai

Nicht angesprochen wurde in der Bürgerversammlung das neue Verwaltungsgebäude für Marktbreit. Jürgen Merbecks vermutete, dass das statt in Marktbreit nun in Winkelhof gebaut werden würde. Denn in der Mainacht hatten Unbekannte die Ortsschilder vertauscht, Winkelhof wurde zur Stadt Marktbreit und Marktbreit zum Seinsheimer Ortsteil Winkelhof. Laut Albrecht hat der Bauhof der Stadt Marktbreit den Schildertausch rasch rückgängig gemacht.

Stephan Jamm meinte, dass der Vortrag der Bürgermeisterin alles abgedeckt habe, weswegen keine Nachfragen gekommen seien. Vielleicht werde der Besuch größer, wenn in allen Ortsteilen wieder eine Versammlung stattfinde. Eventuell sei auch Januar oder Februar ein besserer Zeitpunkt. Nächstes Jahr soll laut Albrecht die Bürgerversammlung im neuen Dorfgemeinschaftshaus in Iffigheim stattfinden.

Die Auswertung der ILE-Befragung für den Markt Seinsheim habe 39 Ideen gebracht, informiert Albrecht. So sei die Wederbelebung der Brauerei gewünscht worden oder die Ausweisung eines Industriegebiets. Auch die Nutzung des Amtshauses, ein Getränkeautomat am Landschaftssee, Rad- und Wanderwege oder Nachbarschaftshilfe seien genannt worden.

Dorfplatz in Wässerndorf ist fast wieder hegestellt

Die Bürgermeisterin informierte, dass die Gemeinde aus Baumstämmen aus dem eigenen Wald Bretter habe sägen lassen. Die Wasserentnahmestelle an der Mühle sei für die Feuerwehr wieder gangbar gemacht worden. Zudem seien in der Gemeinde neue Bänke aufgestellt worden.

Der Dorfplatz in Wässerndorf sei nach viel Arbeit im Untergrund fast wiederhergestellt. Der Bachlauf soll noch gestaltet werden. An der Kläranlage ist die Drossel kaputt. Da die Kläranlage in die Jahre gekommen ist, müsse man sich ernsthafte Gedanken machen, wie der Weg weitergeht.