Der Prichsenstädter Sportverein hat wieder eine komplette und intakte Vorstandschaft. Ende März bei der Generalversammlung des TSV Prichsenstadts, war schon ein bisschen Anspannung zu spüren, waren doch die vergangenen Jahre nicht immer einfach mit all den Rücktritten, Veränderungen und Problemen, welche ein ehrenamtlicher Verein in der heutigen Zeit mit sich bringt. Mit Thomas Uhl steht nun für die nächsten Jahre wieder ein erfahrener und sehr engagierter Vereinsmensch an der Spitze des größten Vereins im Stadtgebiet. Reiner Nahler-Vogt und Tobias Reimann als seine zwei Stellvertreter, werden Uhl jederzeit die notwendige Unterstützung geben.

Nach wie vor ist der Herrenfußball das größte Zugpferd beim TSV Prichsenstadt. Hier gibt es seit einiger Zeit eine gut funktionierende Spielergemeinschaft mit dem Nachbarn der DJK Stadelschwarzach. Darüber hinaus spielen zahlreiche Nachwuchsfußballer in verschiedenen Jugend-Spielergemeinschaften. Auch im Bereich des Korbballsports ist beim TSV einiges geboten. Neben einer U12-Mannschaft mit insgesamt 13 Mädchen, gibt es eine Damen-Korbball-Spielergemeinschaft mit Geiselwind welche hervorragend funktioniert.

Mit etwas Wehmut wurde im Rahmen der Versammlung nochmal auf Männergesangverein geschaut. Seit vielen Jahrzehnten eine Abteilung im Verein und stets präsent, wenn guter Gesang gefragt war, musste sich der Chor im Herbst letzten Jahres aus Alters- und Nachwuchsgründen auflösen.

Für besonders lange Treue zum TSV Prichsenstadt wurde Mitgliederinnen und Mitglieder ausgezeichnet. 40 Jahre: Susanne Wanya, 50 Jahre: Heinrich Rauh, 60 Jahre: Richarda Kistner, Herbert Czekalla, Robert Lang, Gerhard Land, Dieter Sauer, Walter Schäfer, Jürgen Zidek, 65 Jahre: Gertrud Ullrich, Monika Wolf, Helmut Heindel, Karl-Georg Winzen.

Die neue Vorstandschaft: 1. Vorsitzender Thomas Uhl, 2. Vorsitzender Reiner Nahler-Vogt, 3. Vorsitzender Tobias Reimann, Kassiererin Simone Höfer, Schriftführerin Lisa Heming, Jugendleiterin Katja Schönberger, Jugendleiter Christian Loebl, Ehrenamtsbeauftragte Hedwig Hehn, Beisitzer-In: Jasmin Asbeck, Mike Heming, Andreas Schröter, Lutz Ackermann, Stefan Slater, Kassenprüfer Michael Ackermann, Klaus Loebl.

Von: Dominik Berthel - Pressearbeit TSV Prichsenstadt