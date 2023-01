Freude bei Marktstefts Stadtrat Peter-Michael Himmel, als er am Ende der Sitzung am Dienstagabend feststellte: "Mein PC ist bis zum letzten Tagesordnungspunkt nun doch hochgefahren." Und damit konnte er bei der zugegeben kurzen öffentlichen Sitzung doch noch mitsamt den Unterlagen im Ratsiformationssystem mitmachen.

Ob es, wie Bürgermeister Thomas Reichert scherzhaft einwarf, daran gelegen hatte, dass Himmel "am falschen Ende gespart hatte", oder das Ratsifosystem ein wenig träge ist – wir werden es nie erfahren. Denn zum einen ist der technische Zugang zu Informationen für Sitzungen in der VG-Marktbreit auf einen engen Personenkreis beschränkt, zum anderen mussten die Räte in der Sitzung eine Verschwiegenheitserklärung zur Kenntnis nehmen. Nach Artikel 20 der Bayerischen Gemeindeordnung sind sie verpflichtet "über die ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren", was sicher auch für das Ratsinformationssystem gilt.

Ohne Gegenstimmen befürworteten die Rätinnen und Räte den Antrag auf Aufstockung einer Industriehalle mit Errichtung einer Betriebswohnung und Büroräumen. Reichert fand die Lage an der Marktbreiter Straße durch die Änderung aufgewertet.

Verwaltung prüft Antrag der Bücherei

Am 7. und 8. März, so der Bürgermeister, sollen die Bürgerversammlungen in Marktsteft und Michelfeld stattfinden.

Die Verwaltung prüfe geraden einen Antrag der Bücherei der Stadt, die Räume des Museums mitzunutzen. Damit soll unter anderem ausgeschlossen werden, dass Zuschüsse zurück gezahlt werden müssen. Zudem sollte für den Zugang zum Museum ein Konzept, eventuell auch für eine Aufsicht, gefunden werden.

Ab dem März könnte mit dem Bau der Ampelanlage im Bereich der Kreuzung Staatsstraße Traugraben begonnen werden, im Mai kommt dann eventuell eine halbseitige Straßensperrung hinzu, so Reichert.

Die schlechte Parksituation in Marktsteft, war Anfrage von Rat Werner Vehe. Ein Thema, das immer wieder mal am Ratstisch aufschlägt, bei dem es dann auch immer wieder zustimmendes Kopfnicken gibt – getan hat sich bislang aber nichts. Obwohl es auch Ansätze zur Erstellung von Konzepten gibt, zuletzt über das integrierte städtische Entwicklungskonzept (ISEK). 2018 gab es eine ähnliche Anfrage vom damaligen Stadtrat Bertram Wirth, das vom Rat mit Hinweis auf eben jenes ISEK vertagt wurde. Nun schlug Bürgermeister Reichert vor, auch die Verwaltung mit dem Problem zu betrauen – der Antrag wurde, wie nicht anders zu erwarten war, einstimmig angenommen.

Informationen von Seiten der Bürgerinitiative gegen den Solarpark am Kreisverkehr in Michelfeld gegenüber der Öffentlichkeit sind eher spärlich. Auf Nachfrage sagte Sprecherin Manuela Wagner, dass gegen den ablehnenden Bescheid der Stadt Marktsteft nun Klage bim Verwaltungsgericht eingereicht wurde.