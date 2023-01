Bei einem spannenden Wettkampf an zwei Tagen kürten die Turner der TG Kitzingen ihre Vereinsmeister. Nach zwei Jahren Pause zeigten 26 Mädchen beim Wettkampf ihre Leistungen an den Geräten Reck/Stufenbarren, Sprung, Balken und Boden. Die Trainer Sabine Diener, Heidi Diener, Melanie Gold, Ruth Zimmermann und Nina Gatzke bewerteten u.a. das Gezeigte und sahen an den Wettkampftagen größtenteils sehr saubere Übungen, so dass sie gute Wertungen vergeben konnten. Bei ihrer Weihnachtsfeier wurden die Turner in den jeweiligen Altersklassen geehrt und bekamen ihre Urkunde verliehen. Die Sieger erhielten zusätzlich einen Wanderpokal.

Von: Sabine Diener (Trainer, TG Kitzingen)