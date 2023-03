Sehr erfolgreich verliefen für Dietlind Weise (AK 75) die Deutschen Meisterschaften der Masters über die langen Strecken in Halle/Saale. Über 400, 800 und 1500 Meter Freistil war die Schwimmerin der Turngemeinde Kitzingen bei diesen Titelkämpfen in ihrer Altersklasse nicht zu schlagen. Mit ihren 27:38,03 min über 1500 Meter Freistil gelang ihr außerdem ein neuer deutscher Altersklassenrekord und diese Leistung brachte ihr zusätzlich den Pokal für die punktbeste Leistung über 1500 Meter Freistil (gemessen am bestehenden deutschen Altersklassenrekord) ein. Mit Silber über 200 Meter Rücken fügte sie ihrer umfangreichen Sammlung eine weitere Medaille hinzu. Wolf-Rüdiger Weise (AK 80) schwamm über 400 Meter Freistil auf Platz 4. Erstmals bei Deutschen Meisterschaften im Becken am Start war Achim Engelking (AK 55) der jeweils mit neuer persönlichen Bestzeit Platz 8 über 800 und 1500 Meter Freistil belegte.

Von: Chris Wiegand (Schwimmabteilung, Turngemeinde Kitzingen)