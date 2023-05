Aufgrund des geschlossenen Hallenbades mussten die TGK-Schwimmer ihr Training am 23. Mai in das kaum 20 Grad kalte Wasser des Freibades verlegen. Nach 30 Minuten Landtraining mit Joggen, Seilspringen, Liegestütz usw. ist die Gruppe dann zu Ehren von Dietlind Weise zusammen 75x100m geschwommen – für jedes Lebensjahr einen 100er. Als Belohnung gab es Kuchen und Muffins - natürlich mit den bei Schwimmern obligatorischen Gummibärchen. Mit Dietlind Weise feierte am 21. Mai eine Frau der ersten Stunde der TGK-Schwimmabteilung ihren 75. Geburtstag. Sie stand bereits in den ersten Jahren der 1979 gegründeten Schwimmabteilung mit am Beckenrand und ist bis heute Übungsleiterin. Wer mehr über die Geschichte der Schwimmabteilung (und aller anderen Abteilungen der Turngemeinde Kitzingen) erfahren will, sollte die Ausstellung in der Rathaushalle besuchen (täglich geöffnet, mindestens bis 16. Juni 2023).

Von: Chris Wiegand (Geschäftsführerin, Turngemeinde Kitzingen)