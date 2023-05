Ein großes Teilnehmerfeld und die ungewohnte lange Bahn erwarteten die TGK-Schwimmer am 30. April beim Schwimmfest in Kleinostheim. Dennoch standen am Ende des langen Wettkampftages einige Qualifikationszeiten für die bayerischen Jahrgangsmeisterschaften, viele neue persönliche Bestzeiten und auch einige Medaillen auf der Habenseite. Krystian Postawa, Julia Gabriel und Anton Schmitt-Raiser nutzten die Gelegenheit und schwammen erste Qualifikationszeiten für die Ende Juli stattfindenden bayerischen Jahrgangsmeisterschaften. Mit 0:59,75min über 100m Freistil knackte Anton Schmitt-Raiser zudem erstmals die Minutengrenze. Medaillen konnten Mia Bock, Maria Ansorg, Sebastian Kroiß, Krystian Postawa, Julia Gabriel und Anton Schmitt-Raiser gewinnen.

Von: Chris Wiegand (Schwimmabteilung, Turngemeinde Kitzingen)