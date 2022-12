2022 konnten die Vereinsmeisterschaften der TGK-Schwimmer wieder im gewohnten Rahmen in Ochsenfurt stattfinden.

Absolviert werden mussten - wie alle Jahre - jeweils 50m Rücken, 50m Freistil und 50m Brust bzw. für die Jahrgänge 2013 und jünger 25m Rücken, 25m Freistil und 25m Beine mit Brett. Durch Addition aller drei Zeiten wurden die Meister ermittelt. Die allgemeine Krankheitswelle verhinderte leider die ganz großen Teilnehmerzahlen und in einigen Jahrgängen waren die Lücken, die Corona hinterlassen hat, doch deutlich sichtbar. Aber es rücken von unten wieder stark besetzte Jahrgänge nach, die diese Lücken schließen können.

Die Schwimmanfänger konnten sich über 25m Beine mit Flossen ausprobieren und zum Schluss wurde noch die schnellste Familienstaffel gesucht. Mit letztlich 24 Staffeln im Wasser gab es da sogar eine neue Rekordbeteiligung. Neben Medaillen, Pokalen und Urkunden erhielten alle Teilnehmer - passend zur Jahreszeit - leckere Lebkuchen aus der Fränkischen Lebküchnerei Will.

Bei den Männern war es für David Weinig eine klare Angelegenheit. Mit drei Tagesbestzeiten und einer Gesamtzeit von 1:37,35 min verteidigte er souverän seinen Titel, gefolgt von Krystian Postawa (1:46,40 min) und Igor Postawa (1:47,93 min). Bei den Damen war Hannah Voll in 1:49,24 min die Schnellste. Platz zwei ging an Vorjahressiegerin Julia Gabriel (1:52,96 min) und Dritte wurde Franziska Conover (1:55,05 min). Über 50m Rücken und 50m Brust schwamm Hannah Voll jeweils die Tagesbestzeit, über 50m Freistil hatte Julia Gabriel knapp als erstes die Hand an der Wand. Über die 25m Strecken (Jahrgänge 2013 und jünger) schwammen Mia Bock (1:15,03 min) und Sebastian Kroiß (1:15,24 min) die schnellsten Zeiten.

Die Pokale für die Schnellsten in den Jahrgangsgruppen gewannen Mia Bock & Sebastian Kroiß (2013/2014), Leonie Worschech und Marius Ganz (2011/2012) und Minerva Shandakh und Ferdinand Eitel (2009/2010). In der 100m-Familienstaffel waren Igor und Krystian Postawa zusammen Vater Marcin nicht zu schlagen und blieben in 0:59,98 min sogar unter einer Minute. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Familien Harbauer (1:02,10 min) und Schreyer (1:02,75 min).

