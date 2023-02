Ein für sie perfektes Wettkampfformat fanden die Schwimmer der TG Kitzingen mit dem Generationen- Wettkampf in Schweinfurt. Groß und Klein, Trainer und Sportler, alle sprangen an diesem Tag ins Becken. Die jungen Wettkampfschwimmer konnten sich dabei von den Älteren etwas abschauen und auch feststellen, dass ihre Trainer durchaus (noch) ganz passabel schwimmen können. Am Ende des Tages hatten die TGKler zahlreiche Medaillen und Bestzeiten im Gepäck, gemeinsam einen schönen Wettkampftag verbracht und viele Erfahrungen gesammelt. Den Sprung auf das Siegerpodest schafften Sebastian Dillmann (2015), Sebastian Kroiß (2013), Matilda Gold (2013), Laura Dillmann (2012), Magdalena Kroiß (2011), Ferdinand Eitel (2009), Igor Postawa (2008), Krystian Postawa (2008) und Julia Gabriel (2007).

Von: Chris Wiegand (Schwimmabteilung, Turngemeinde Kitzingen)