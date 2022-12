Erstmals waren die Schwimmer der TG Kitzingen beim zweitägigen Adventsschwimmfest in Erfurt am Start. Nach der sehr frühen Anreise (Abfahrt 5.30 Uhr) erwartete die TGKler eine großzügige Wettkampfanlage und ein gut organisierter Wettkampf, aber auch eine starke Konkurrenz durch die Schwimmer aus den Landesleistungszentren Leipzig, Chemnitz, Dresden und Erfurt. Trotzdem wurden viele Bestzeiten erzielt, insbesondere durch Ferdinand Eitel und Leonie Worschech. Beide schwammen mit mehreren vierten Plätzen jeweils auch nur knapp an den Podestplätzen vorbei. Die schon etwas "älteren" Damen Julia Gabriel, Marie Hipskind, Franziska Conover und Hannah Voll arbeiteten vor allem an ihrer Wettkampfhärte, die in der Coronazeit etwas verloren gegangen war. Die eine oder andere Bestzeit gelang auch ihnen und Hannah Voll (dreimal Bronze, einmal Silber) und Marie Hipskind (Bronze) konnten sich auch in die Siegerlisten eintragen. Über 4x50m Freistil sprang in der Besetzung Julia Gabriel, Hannah Voll, Chris Wiegand und Franziska Conover in 2:03,10 min sogar noch ein neuer Vereinsrekord heraus.

Von: Chris Wiegand (Schwimmabteilung, Turngemeinde Kitzingen)