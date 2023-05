68 Kilometer sind drei radbegeisterte Gäste aus der Partnerstadt Prades am 1. Mai mit Dieter Seuffert von der TGK-Radsportabteilung durch den Landkreis Kitzingen geradelt. Die Tour ging nach Dettelbach, Nordheim, und dann weiter inklusive einer typischen mainfränkischen Fährfahrt nach Astheim, Volkach, Fahr, Gaibach und Obervolkach. Auf dem Rückweg wurde in Volkach in einem Cafe kurz verschnauft, bevor es über Sommerach, Schwarzach, Dettelbach zurück nach Kitzingen ging.

Von: Chris Wiegand (Geschäftsführerin, Turngemeinde Kitzingen)