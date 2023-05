Ella Zitzmann startete in der Altersklasse U18 am 20/21. Mai bei den Nordbayerischen Meisterschaften im Siebenkampf. Am Samstag stand zuerst der Hochsprung auf dem Programm. Mit der Einstellung der persönlichen Bestleistung von 1,41m erwischt Ella einen guten Start in den Wettkampf. Mit dem Hürdenlauf in 17,92 sec., dem Kugelstoßen 8,79m konnte Ella ihren guten Wettkampf fortsetzen. Den Abschluss bildete der 200m Lauf am ersten Tag. Hier konnte Ella mit 28,63 ebenfalls eine neue Bestleistung aufstellen. Nach den ersten vier Disziplinen belegte Ella den 9. Platz. Tag zwei begann mit dem Speerwurf, hier konnte Ella ihre Bestleistung auf 30,79m verbessern. Mit 5,02m im Weitsprung kam sie auch hier sehr nah an die Bestleistung heran. Im abschließenden 800m Lauf nahm Ella nochmal alle Kraft zusammen und lieg in 2:43 min zu einer erneuten Bestmarke. Mit insgesamt 3.640 Punkten kam Ella insgesamt auf den 6. Platz und war beste Starterin aus Unterfranken. Zur Belohnung darf Ella Ende Juli bei den Bayerischen Meisterschaften im Siebenkampf in Regensburg starten. Die Qualifikationsnorm über Ella um fast 200 Punkte. Das Coaching während des Wettkampfes übernahm die Nachwuchstrainerin Fiona Zimmermann. Sie freute sich ebenso über den gelungenen Wettkampf von Ella wie auch die Trainer Kollegen Ludwig Hölzlberger, Andreas Lapp und Cheftrainerin Christine Henneberger.

Von: Andreas Lapp (Abteilungsleiter Leichtathletik, TG 1848 Kitzingen e.V.)