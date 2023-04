Für die Mastersschwimmer der Turngemeinde Kitzingen hat sich die weite Reise zu den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften der Masters nach München gelohnt. Der durchaus gut besuchte Wettkampf (wenn auch nicht in allen Altersklassen und mit einem klaren Plus an südbayerischen Vereinen) bot alle 50er, 100er und dazu noch 200m Freistil. Nachdem die TGKler zahlenmäßig gut vertreten waren, konnten sie auch mehrere Staffeln an den Start bringen. Und auch die Bezirksstaffel blieb mangels anderer Teilnehmer aus Unterfranken eine vereinsinterne Angelegenheit.

Mit fünf Siegen in der AK 75 war Dietlind Weise an diesem Tag die erfolgreichste Medaillensammlerin der TG Kitzingen. Sie siegte über 50m, 100m und 200m Freistil, 50m Brust und 100m Lagen. Ihr folgte Chris Wiegand (AK 45), die sich die Titel über 100m Rücken und 50m und 100m Schmetterling holte. Björn Schreyer (AK 55) über 50m Rücken und Verena Haberkorn (AK 20) über 50m Brust konnten sicher ebenfalls ganz nach vorne schwimmen. Die Damenstaffel der AK 120+ (Hannah Voll, Franziska Conover, Verena Haberkorn und Chris Wiegand) wurde über 4x50m Freistil bayerischer Meister und schwamm über 4x50m Lagen auf Platz zwei. Weitere Medaillen gewannen Wolf-Rüdiger Weise (AK 80), Georg Harbauer (AK 50) und Hannah Voll (AK 25).

Weil die Meisterschaften international ausgeschrieben waren, gab es eine zusätzliche Wertung über Altersklassen anhand der Masterspunktetabelle (Maßstab der jeweilige deutsche Altersklassenrekord). Diese Wertung gewann Chris Wiegand über 100m Rücken und Dietlind Weise wurde über 50m Brust Dritte.

Von: Chris Wiegand (Schwimmabteilung, Turngemeinde Kitzingen)