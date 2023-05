Die Turngemeinde Kitzingen 1848 (TGK) veranstaltet am Donnerstag, 25. Mai, ab 17.30 Uhr das Hermann-Strauß-Abend-Sportfest auf dem Sportgelände im Sickergrund mit Sprung und Wurfdisziplinen. Namensgeber Hermann Strauß (1931 bis 2011) prägte die Leichtathletik in der TGK vor allem in den 50er und 60er Jahren und später als Senior in internationalen Vergleichen, überwiegend im Dreisprung. Sein 1958 aufgestellter deutscher Rekord mit 15,59 Metern ist bis heute in Unterfranken unerreicht. Bei seinen ersten Europameisterschaften in Stockholm reichte es zu einem siebten Platz. Wegen einer Verletzung blieb ihm die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rom 1960 jedoch verwehrt, obwohl er sich rechtzeitig für den Dreisprung qualifiziert hatte.

Mit ihm und Georg Treutlein als Trainer feierten weitere TGK-Athleten große sportliche Erfolge und selbst schon Trainer hatte Strauß 1977 seinen ersten Auftritt bei der Senioren-WM. Er kehrte mit einem kompletten Satz an Medaillen aus dem schwedischen Göteborg zurück, wo er Bronze im Weitsprung, die Silbermedaille mit der 4x100 Meter-Staffel und die Goldmedaille in seiner Paradedisziplin Dreisprung holte. Ein Jahr später unterstrich er seine enormen Springerqualitäten mit der Verteidigung seines Europameistertitels im Dreisprung in der Seniorenklasse.