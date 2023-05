Zu einem gemeinsamen Training hatten die Basketballer der Turngemeinde Kitzingen am 1. Mai zwei Gäste aus der Partnerstadt Prades auf den Basketballplatz am Bleichwasen eingeladen. Nach einem kurzen Kennenlernen und ein paar Würfen, Pässen und Korblegern zum Aufwärmen stand das gemeinsame Spiel im Vordergrund. Verständigt wurde sich auf Englisch und mit Hilfe der etwas vorhandenen Französischkenntnisse aus der Schule. Das Training leitete Angelo Arnold, der seit einigen Jahren die Basketballgruppe der TG Kitzingen betreut. Neueinsteiger sind beim Montagstraining (18 Uhr bis 19.30 Uhr) in der TGK-Ballspielhalle (Kaltensondheimer Str. 36) herzlich willkommen. Kontakt: basketball@tg-kitzingen.de

Von: Chris Wiegand (Geschäftsführerin, Turngemeinde Kitzingen)