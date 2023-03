Zu viel Alkohol, dazu Wut auf und Enttäuschung über eine Freund haben einen 20-Jährigen in der Nacht zum 20. Februar 2022 ausrasten lassen. Der Mann hat gegen einen Autospiegel getreten und das Nummernschild demoliert. Auch wenn die Reue über die nächtliche Aktion schnell kam und der Schaden von rund 165 Euro gleich beglichen wurde – um ein Strafverfahren kam der Heranwachsende nicht herum.

Vor dem Jugendgericht in Kitzingen musste er sich wegen Sachbeschädigung verantworten und kam mit der Einstellung des Verfahrens davon. Jugendrichter Wolfgang Hülle wendete zwar das Erwachsenenstrafrecht an, weil bei der Aktion eher der Alkohol als das jugendliche Alter eine Rolle spielte, stellte das Verfahren gegen Auflagen aber ein. Zahlt der Maschinenführer im Schichtdienst mit einem Einkommen von gut 2000 Euro die 1500 Euro in fünf Raten, ist die Sache für ihn erledigt.

Beide Augen zugedrückt

Mit einer Einstellung hat Hülle "noch einmal beide Augen zugedrückt". Immerhin stehen für den zur Tatzeit Heranwachsenden im Bundeszentralregister fünf Eintragungen, einige davon auch einschlägig. Dennoch, der junge Mann hat nach einem eher schwierigen Start mit zunehmendem Alter die Kurve gekriegt. Er verfügt über ein festes Einkommen und geordnete Verhältnisse. Die Jugendgerichtshilfe stellte ihm denn auch ein gutes Zeugnis und eine günstige Sozialprognose aus.

Davon ließ sich auch die Staatsanwältin überzeugen, zumal der junge Mann glaubhaft versicherte, im Gegensatz zu früher inzwischen mit dem Alkohol vernünftig umgehen zu können. Allerdings stellten sie und das Gericht auch klar: "Das ist das letzte Mal, dass es mit einer Einstellung geht, passieren darf jetzt nichts mehr."