Ein 24-jähriger BMW-Fahrer war am Montagabend in Kitzingen auf der Lindenstraße vom Taxistand kommend in Richtung Würzburger Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Heck des BMW aus und der Wagen schleuderte in zwei am linken Fahrbahnrand geparkte Pkws, welche durch den Anstoß auf ein drittes Fahrzeug geschoben wurde, berichtet die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich demnach Hinweise auf Drogenkonsum des Fahrers. Ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis an, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Um den nicht mehr fahrbereiten BMW kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der Gesamtschaden beträgt circa 27.000 Euro.