Im Monat Mai machen sich Gläubige gerne auf den Weg in die Natur, um Gott für seine Schöpfung zu danken und ihn um Beistand zu bitten. So auch die Nordheimer, die sich mit einer Prozession vom Ort hinauf zum Terroir f-Punkt machten. Hier, an diesem wunderschönen Ort mit Rundumblick ins fränkische Land, wurde Gottesdienst gefeiert und zum Schluss der Wettersegen erbeten, damit auch dieses Jahr die Menschen, die Gärten, die Weinberge und der Wald vor Blitz, Hagel und jedem Unheil bewahrt werden. Im Anschluss fand noch eine flüssige Begegnung mit dem Nordheimer Vögelein statt, bei dem die Menschen ins Gespräch kommen konnten. Sie waren dankbar für die Organisation und die musikalische Umrahmung durch die heimischen Musikanten. Einig war man sich auch, dass im nächsten Jahr wieder ein gemeinsamer Gottesdienst mit den Sommerachern stattfinden möge, ganz in der Tradition der Vor-Corona-Jahre. Nordheimer Vögelein und Sommeracher Katzenkopf sind einfach eine unschlagbare Kombination.

Von: Uwe Rebitzer (Mitarbeiter, Pastoraler Raum Sankt Benedikt, Schwarzach am Main)