Mit der Jahresrechnung für das Jahr 2021 befasste sich der Gemeinderat Martinsheim in seiner Sitzung. Diese wurde vom örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und der Rat nahm das Ergebnis ohne Einwände zur Kenntnis.

Anschließend stellte man das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 fest. Diese beläuft sich auf 2.369.645,14 Euro im Verwaltungshaushalt und 1.892.731,04 Euro im Vermögenshaushalt, was einem Gesamthaushalt von 4.262.376,18 Euro entspricht. Hierfür wurde gemäß Gemeindeordnung die Entlastung erteilt.

Thomas Nagler stellte den Antrag, in der nächsten öffentlichen Sitzung einen Weisungsbeschluss für den Neubau der Verwaltungsgemeinschaft zu diskutieren und abzustimmen, ähnlich wie dies in Obernbreit bereits geschehen ist. Außerdem soll auch geprüft werden, ob die Gründung eines Kommunalunternehmens für den Anbau am Kindergarten in Martinsheim von Vorteil wäre.

Termine der Bürgerversammlungen

Eine Nutzungsänderung zur Umnutzung von Lager- und Abstellräumen zu Wohnräumen auf einem Grundstück in Enheim und die damit verbundenen Umbauten wurde genehmigt. Bürgermeister Rainer Ott informierte, dass für die Abnahme des Baugebietes in Gnötzheim noch eine Kanal-Befahrung durchgeführt werden muss. Ein Termin steht jedoch noch nicht fest.

Für April sind die Bürgerversammlungen in den Ortsteilen geplant. Derzeit sind folgende Termine vorgesehen: Gnötzheim am Mittwoch, 12. April (alte Schule), Unterickelsheim am Donnerstag, 13. April (Feuerwehrhaus), Enheim am Freitag, 14. April (Gastwirtschaft) sowie Martinsheim am Montag 18. April (Ort wird noch bekannt gegeben).