Die Herrnstraße in Mainbernheim wird für die Behebung eines Schadens an der Wasserleitung in Höhe des Anwesens Herrnstraße 50 bis einschließlich der Durchfahrt durch das Obere Tor ab 10 Uhr am Dienstag, 10. Januar, gesperrt. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Sperrung dauert bis maximal 18 Uhr am Donnerstag, 12. Januar.

Die Zufahrt zur Altstadt ist in dieser Zeit nur aus Richtung Kitzinger Straße (Unteres Tor) möglich. Dabei sei die niedrigere Durchfahrtshöhe des Unteren Turms zu beachten, so die Stadt. Für Fußgänger soll die Herrnstraße passierbar bleiben.

Durch die zeitliche Planung der Sperrung im Zeitraum zwischen der Leerung der Papiertonne und der Abholung des Restmülls bleibt die Abfallentsorgung gewährleistet. Die Baumaßnahme ist dringlich, schreibt die Stadt. Sie bittet Anwohner und Besucher der Altstadt um Verständnis für die Sperrung und die auftretenden Behinderungen.