Nach langer Coronapause konnten nun auch die Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen der Leo-Weismantel-Realschule Marktbreit und der Bildungschancen-Realschule des Bildungswerks Marktbreit Ende März zu einer Klassenfahrt aufbrechen.

Im Waldorado beim Wildpark Bad Mergentheim bezogen sie für zweieinhalb Tage eine Waldhütte. Unter dem Motto "Teambuilding" ging es dann für die Klassen an das Erleben. Unter fachkundiger Anleitung von Betreuern vor Ort wurde den Schülerinnen und Schülern zuerst bewusst gemacht, was es überhaupt bedeutet in einem Team zu arbeiten – dass man aufeinander vertrauen, sowie aufeinander verlassen können muss und die richtige Kommunikation ein wichtiger Schritt zum Erfolg ist.

Die gewonnenen Erkenntnisse konnten anschließend in Kooperationsspielen erprobt und praktisch angewendet werden. Je mehr zusammengearbeitet wurde, umso mehr Spaß war garantiert.

Nachts hieß es dann nochmal Zusammenhalten, denn es ging auf eine Nachtwanderung durch den Wald – ohne Taschenlampe!

Am folgenden Tag wurde der Wildpark besucht und die Fütterungsrunde des Tierpflegers begleitet. Nach vielen wissenswerten Infos und tierischen Eindrücken ging der zweite Tag am Lagerfeuer mit Stockbrot und Bratwurst zu Ende.

Der nächste Mittag führte die Klassen entspannt wieder nach Hause – alle mit ein bisschen mehr Erfahrung darin, was es heißt, gemeinsam ein Ziel zu erreichen.

Von: Hannah Tischner (Lehrerin, Leo-Weismantel Realschule und Bildungschancen Realschule Marktbreit)